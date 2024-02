Aktualisiert am 07.02.2024 - 11:31 Uhr

Aktualisiert am 07.02.2024 - 11:31 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Was Sie über die unbeliebte Steuerklasse 6 wissen sollten

Wie hoch Ihr Nettogehalt ausfällt, hängt stark von der Steuerklasse ab. Am ungünstigsten für Sie ist die Klasse 6. Doch wann betrifft Sie das?

Wer in Deutschland Einkommen erzielt, muss dieses auch versteuern. Sind Sie angestellt, zahlen Sie dafür Lohnsteuer . Wie viel, richtet sich nach Ihrer Steuerklasse . Als unbeliebteste gilt dabei die Steuerklasse 6 . Denn dort müssen Sie die meisten Abzüge in Kauf nehmen.

Wir zeigen Ihnen, woran das liegt, wann Sie in diese Lohnsteuerklasse eingestuft werden und was Sie dabei beachten sollten.

Wann komme ich in Steuerklasse 6?

Die Steuerklasse 6 wird für Sie erst relevant, wenn Sie neben Ihrem Hauptberuf noch mindestens einen weiteren Job haben. Übersteigen die Einkünfte aus dem Nebenjob die Minijob-Grenze von 538 Euro, wird das Einkommen aus diesem zweiten Beschäftigungsverhältnis in der Regel nach Lohnsteuerklasse 6 besteuert.

Diese Steuerklasse kann Sie aber nicht nur treffen, wenn Sie mehreren Berufen nachgehen. Falls Sie bereits in Rente sind und eine Betriebsrente beziehen, landen Sie mit einer zusätzlichen Nebentätigkeit ebenfalls in dieser Lohnsteuerklasse. Auch als Student mit mehreren Nebenjobs können Sie dort hineinrutschen.

Warum sind die Abzüge in Lohnsteuerklasse 6 so hoch?

In der Steuerklasse 6 sind die Abzüge besonders hoch, weil Freibeträge entfallen. Anders als in den Steuerklassen 1 bis 4 gibt es weder den steuerlichen Grundfreibetrag noch den Arbeitnehmerpauschbetrag oder den Pauschalbetrag für Sonderausgaben. Das bedeutet: Ihre Nebeneinkünfte versteuern Sie ab dem ersten Euro.

Auch die Pauschale für die persönliche Altersvorsorge oder den Kinderfreibetrag können Sie hier nicht in Anspruch nehmen. Dafür gibt es einen einfachen Grund: Die Freibeträge haben Sie üblicherweise bereits in der Lohnsteuerklasse für Ihren Hauptjob genutzt, um die Steuerlast zu senken.

Wie viel wird mir in Steuerklasse 6 abgezogen?

Wie hoch Ihre Abzüge in der Steuerklasse 6 genau ausfallen, hängt von der Höhe Ihres Gehalts ab. In den meisten Fällen werden etwa 50 bis 60 Prozent Steuerlast von Ihrem Bruttolohn abgezogen. Wie hoch die Abgaben genau sind, können Sie mit dem Lohnsteuerrechner des Bundesfinanzministeriums berechnen. Mehr zu den Abzügen in Steuerklasse 6 lesen Sie hier.