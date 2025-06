Warum muss ich bei Steuerklasse 3 und 5 nachzahlen?

Der Grund dafür ist, dass die Einkommen beider Partner addiert und dann nach der allgemeinen Einkommensteuertabelle besteuert werden. In diese Tabelle ist eine Unterstellung eingearbeitet, die nicht immer zutreffend ist. Das Ergebnis kann daher deckungsgleich sein mit der Lohnsteuer, die die Arbeitgeber bereits monatlich an das Finanzamt weitergereicht haben, ist es aber oft nicht.

Denn: Unterstellt wird, dass der Arbeitslohn des Ehegatten in Steuerklasse 5 40 Prozent am Gesamtlohn des Paares ausmacht. Nur wenn das auch der Realität entspricht, hat der Arbeitgeber die Lohnsteuer im Laufe des Jahres in korrekter Höhe abgeführt.

Wann muss ich bei Steuerklasse 3 und 5 nachzahlen?

Wie vermeide ich eine Nachzahlung in Steuerklasse 3 und 5?

Eine Nachzahlung in der Lohnsteuerklassenkombination 3/5 können Sie vermeiden, wenn Ihre Arbeitseinkommen im Verhältnis 3:2 steht. Der Partner in Steuerklasse 3 trägt also 60 Prozent zum gemeinsamen Einkommen bei, der andere 40 Prozent. In der Realität dürfte das aber nur auf die wenigsten Paare zutreffen.