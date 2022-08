Bausparvertrag feiert Comeback: So lohnt er sich wieder

Bausparen sichert Ihnen Zinsniveau

Darüber hinaus rückt aber auch die ursprüngliche Idee des Bausparens wieder in den Blick: der Schutz vor steigenden Zinsen. Wer jetzt einen Bausparvertrag abschließt, sichert sich den vereinbarten Zinssatz bis zu 15 Jahre im Voraus.

Die besten Tarife für drei Modellfälle

Angehende Käufer und jene, die bereits im Kaufprozess stecken, sollten daher nicht blind jeden Bausparvertrag abschließen. "Es gibt viele verschiedene Anbieter und Tarife am Markt – welcher der beste ist, muss individuell betrachtet werden", sagt Saar. "Wichtig ist es, einen Anbieter zu wählen, der nicht an ein Produkt gebunden ist, sondern eine große Auswahl hat und daher wirklich im Sinne des Kunden beraten kann." Vor allem die Abschlussgebühren würden sich stark unterscheiden.

Einen ersten Überblick können Sie sich bei der Stiftung Warentest verschaffen. Die Immobilienexperten haben aus mehr als 200 Tarifen und Tarifvarianten die besten Bausparlösungen für eine Finanzierung in vier, acht und zwölf Jahren ermittelt.

Das Ergebnis: Kein Tarif ist für alle drei Fälle zu empfehlen. Allerdings schnitten die Bausparkassen von Signal Iduna und BHW am besten ab – der Tarif "Freiraum F30" von Signal Iduna für die Fälle mit vier und zwölf Jahren Sparzeit, der Tarif "WohnBausparen Plus FX2" für acht Jahre Sparzeit. Die gesamte Auswertung finden Sie hier .

Günstigeres Bankdarlehen dank Bausparen

Neben den sicheren Zinsen bietet Bausparen oft noch weitere Vorteile. So sorgt es dafür, dass Sie beim späteren Immobilienkauf weniger Geld von der Bank benötigen – das drückt den Zinssatz mitunter deutlich und kann Ihnen fünfstellige Summen sparen.

Außerdem sind bei Bauspardarlehen beliebig hohe Sondertilgungen möglich, was bei Bankkrediten nur begrenzt der Fall ist. Und über die Wohnungsbauprämie können Sie sich unter Umständen eine staatliche Förderung sichern.

So viel Eigenkapital benötigen Sie für den Hauskauf

Doch Achtung: Die Zinswende kommt auch bei den Bausparkassen an. So passen einige von ihnen aktuell ihre Tarifwerke an – mit entsprechenden Folgen für die Zinssätze.