Im Alter von 56 Jahren

SNP-Konzernchef Schneider-Neureither gestorben

02.11.2020, 19:01 Uhr | dpa

Trauerfall beim deutschen Softwareanbieter SNP: Der Gründer und Chef des Unternehmens ist plötzlich gestorben. Er galt als das Gesicht des Konzerns, den er 1994 gegründet hat.

Trauerfall beim Softwareanbieter und IT-Berater SNP Schneider-Neureither & Partner: Der Konzernchef und Unternehmensgründer Andreas Schneider-Neureither ist in der Nacht auf den 2. November im Alter von 56 Jahren "plötzlich und unerwartet verstorben", wie das Unternehmen am Montag in Heidelberg mitteilte. Der Manager hinterlässt den Angaben zufolge seine Ehefrau und vier Kinder.

Die SNP-Aktie rutschte nach der Mitteilung tiefer ins Minus und verlor elf Prozent. Zuletzt hielt der Firmengründer 19 Prozent am Unternehmen, das seit März im Kleinwerteindex SDax notiert ist.

Schneider-Neureither hatte SNP 1994 gegründet

Schneider-Neureither galt als das Gesicht der Firma mit inzwischen mehr als 1.400 Mitarbeitern, die er 1994 gegründet hatte. Unter seiner Führung ist das Unternehmen stark gewachsen. Es vertreibt Software für digitale Transformationsprozesse.



Für Nachfolgedebatten sei es zu früh, sagte ein Sprecher. SNP sei aber in der Führungsriege gut aufgestellt. In der vergangenen Woche hatte SNP nach einem Umsatzplus im dritten Quartal die Jahresziele bestätigt.