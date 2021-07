Alle Mitarbeiter evakuiert

Feuer stoppt Produktion in VW-Werk

14.07.2021, 08:47 Uhr | dpa, rtr, neb

Produktion in einem VW-Werk (Symbolbild): Am Dienstag musste VW alle Mitarbeiter aus einem US-Werk evakuieren. (Quelle: Jens Schlueter/Getty Images)

In einem amerikanischen VW-Werk stehen seit Dienstag die Bänder still: Ein Feuer stoppte die Produktion, schwere Verletzte gab es laut dem Unternehmen nicht. Schon am Mittwoch soll die Produktion wieder anlaufen.

Der deutsche Autobauer Volkswagen (VW) hat die Bänder in seinem großen US-Werk in Chattanooga im Bundesstaat Tennessee wegen eines Brands vorübergehend anhalten müssen.

Die Fabrik sei am Dienstagmorgen sofort evakuiert und das Feuer zügig gelöscht worden, teilte Werksleiter Tom du Plessis am Dienstag mit. Im Interesse der Sicherheit aller Beschäftigten sei die Produktion für den Rest des Tages gestoppt worden. Bei dem Brand sei niemand schwer verletzt worden, sieben Mitarbeiter behandelte die örtliche Feuerwehr wegen leichten Rauchverletzungen.

"Es kam ganz plötzlich. Wir waren da und plötzlich waren wir draußen", sagt John Bennet, ein VW-Mitarbeiter vor Ort einem US-Medium. "Wir versuchten, so gut es ging, das Feuer zu löschen, aber es geriet außer Kontrolle", berichtet der Arbeiter.

VW arbeite mit den örtlichen Behörden an der Aufklärung der Brandursache; nach ersten Hinweisen könnte ein Förderbank in Brand geraten sein. Knapp 4.000 Mitarbeiter musste VW aus dem Werk evakuieren.



Die Fertigung solle jedoch schon im Laufe des Mittwochs in voller Betriebsstärke wieder aufgenommen werden, so du Plessis weiter.