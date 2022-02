Im Jahr 2021

Inflation zehrt gestiegene Löhne vollständig auf

16.02.2022, 10:53 Uhr | AFP

Eine Frau beim Einkauf in einem Supermarkt (Symbolbild): Die Verbraucherpreise waren vergangenes Jahr im Schnitt um 3,1 Prozent gestiegen. (Quelle: Sven Simon/imago images)

Vergangenes Jahr stiegen die nominalen Löhne um knapp 3,1 Prozent an. Im gleichen Zeitraum zogen die Preise jedoch etwas stärker an. Real bleibt den Deutschen also nichts vom Lohnzuwachs.

Die hohe Inflation hat den Anstieg der Löhne im vergangenen Jahr komplett aufgezehrt. Die Nominallöhne stiegen 2021 um knapp 3,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr – die Inflation erhöhte sich im gleichen Zeitraum aber um rund 3,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch mitteilte. Die Reallöhne sanken damit voraussichtlich um 0,1 Prozent.

Das ist der zweite Rückgang nach 2020, dem ersten Corona-Krisenjahr. Damals trug laut Statistischem Bundesamt insbesondere der vermehrte Einsatz von Kurzarbeit zur negativen Nominal- und Reallohnentwicklung bei. 2020 war der Nominallohnindex gegenüber dem Vorjahr um 0,7 Prozent gesunken – die Verbraucherpreise stiegen um 0,5 Prozent. Das führte zu einem Reallohnrückgang von 1,1 Prozent.

Im zweiten Corona-Krisenjahr 2021 wurde – bedingt durch die zunehmende Lockerung der Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie – weniger Kurzarbeit in Anspruch genommen.



Die bezahlte Wochenarbeitszeit normalisierte sich wieder, das führte zu höheren Bruttomonatsverdiensten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die hohe Inflation allerdings fraß den Zuwachs wieder auf.