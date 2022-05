Aktualisiert am 30.05.2022 - 13:41 Uhr

Einfuhrpreise steigen so stark wie zuletzt 1974

Der Preisauftrieb aus dem Außenhandel setzt sich fort. Im April stiegen die Preise fĂŒr nach Deutschland importierte Waren zum Vorjahresmonat um 31,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Das ist der stĂ€rkste Zuwachs seit September 1974, als die erste Ölkrise fĂŒr einen noch deutlicheren Schub sorgte. Die aktuellen Daten spiegeln den Angaben zufolge auch die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine wider.

Energiepreise steigen weiter

Teuerung in Deutschland

Die Einfuhrpreise stellen eine von mehreren Preisstufen dar, die auf die Verbraucherpreise einwirken. An letzteren richtet die EuropÀische Zentralbank ihre Geldpolitik aus. Wegen der Inflation hat die Zentralbank ihre WertpapierkÀufe verringert. EZB-PrÀsidentin Christine Lagarde stellte nach langem Zögern bis zum SpÀtsommer ein Ende der negativen Leitzinsen in Aussicht. Andere Notenbanken wie etwa die US-Notenbank Fed oder die Bank of England haben ihre Leitzinsen bereits deutlich erhöht.