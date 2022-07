Urteil: Vier Jahre hat das Finanzamt nach Testamentseröffnung Zeit

Vier Kalenderjahre nach der Testamentser√∂ffnung darf das Finanzamt in der Regel keine Erbschaftsteuer mehr festsetzen. Das gilt auch, wenn die Entscheidung des Nachlassgerichts angefochten wurde, wie der Bundesfinanzhof (BFH) in M√ľnchen in einem am Donnerstag ver√∂ffentlichten Urteil entschied (Az.: II R 17/20). Wann Sie Erbschaftsteuer zahlen m√ľssen, lesen Sie hier.