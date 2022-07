Viele dieser Kunden jedoch dürften absehbar weniger Geld zur Verfügung haben, um es an den Kapitalmärkten zu investieren. Hohe Energiepreise und steigende Lebensmittelkosten könnten dazu führen, dass Teile der Bevölkerung abgehängt werden, so Stocker. "Hier ist kluge Politik gefragt", sagte er. "Sinkender Wohlstand darf nicht zur Gefahr werden für unser Gesellschaftsmodell."

"Wir stecken voll in der Realzinsfalle"

"Wir stecken voll in der Realzinsfalle. Um diesen Effekt zumindest abzumildern, bleiben Sachwerte, bleibt das regelmäßige Wertpapiersparen, weiter sehr sinnvoll. Wertpapiere bleiben das Mittel der Wahl."

Gerade zum regelmäßigen Sparen und Investieren raten neben Managern wie Stocker, die ihr Geld mit dem Verkauf von Fondsanteilen und Aktien verdienen, auch unabhängige Experten für Geldanlage. Der Grund: Kurzfristige Kursverluste, wie sie in turbulenten Zeiten wie diesen eintreten, werden auf lange Sicht von den Gewinnen übertroffen. Wer langfristig anlegt, bekommt so gesehen in Zeiten fallender Kurse sogar mehr Börse für weniger Geld.