Deutsche beziehen immer länger Rente

Menschen in Deutschland beziehen immer länger Rente. Doch zwischen den Geschlechtern gibt es große Unterschiede.

Die Menschen in Deutschland beziehen so lange Rente wie nie zuvor. Die durchschnittliche Rentenbezugsdauer habe 2021 bei 21,72 Jahren gelegen, berichtete die "Bild"-Zeitung am Freitag unter Berufung auf Daten der Deutschen Rentenversicherung. Vor zehn Jahren waren es 18,3 Jahre gewesen.