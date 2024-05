Was ist der Swift-Code?

Zum Begriff: Swift steht für Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Es handelt sich um einen genossenschaftlichen Zusammenschluss von Geldinstituten aus über 200 Ländern, der ein Kommunikationsnetz für internationale Finanztransaktionen betreibt.

Was ist der Unterschied zur IBAN?

Die IBAN ist die internationale Adresse für Ihr Konto. Sie hat in Deutschland 22 Stellen, in anderen Ländern können es auch bis zu 34 Stellen sein. Die ersten beiden Zahlen zeigen das Land an (in Deutschland "DE"), anschließend folgen länderspezifische Prüfziffern, die Bankleitzahl und Ihre Kontonummer.