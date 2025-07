Echtzeitüberweisung nachts oder am Wochenende: Das gilt

Mit der Echtzeitüberweisung geht die Onlineüberweisung blitzschnell. Eine Überweisung soll noch rasch am Sonntag raus? Was Sie dabei beachten sollten.

Was ist eine Echtzeitüberweisung eigentlich genau?

Funktionieren Echtzeitüberweisungen auch nachts oder am Wochenende?

Ja, SEPA Instant Payment funktioniert rund um die Uhr. Das schließt Wochenenden und Feiertage mit ein. Auch der Betrag einer Echtzeitüberweisung, die in einer Samstagnacht veranlasst wird, geht sofort auf dem Konto des Empfängers ein. Echtzeitüberweisungen sind an Konten in allen SEPA-Ländern möglich.