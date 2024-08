Vom Online-Banking einen Kontoauszug drucken – so geht's!

Per Banking-App lassen sich die eigenen Kontoauszüge jederzeit abrufen. Manchmal benötigt man diese aber gedruckt. Wir verraten, wie das funktioniert.

Durch Online-Banking wird das Drucken von Kontoauszüge an Druckautomaten der Bank überflüssig. Manchmal ist ein gedruckter Kontoauszug dennoch vonnöten, allerdings steht dann ein Weg zur Bank an. Geht es vielleicht noch simpler, indem Sie Ihre Auszüge am heimischen PC ausdrucken? Hier erfahren Sie, welche Möglichkeiten es gibt.