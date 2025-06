Wissen Ihre Liebsten dann, was zu tun ist? Wo sie alle nötigen Informationen zu Bankangelegenheiten und Versicherungen finden? Und kommen sie da heran? Wissen sie, welche Verträge gekündigt werden müssen und wer wie schnell informiert werden muss? Die wenigsten haben das wohl irgendwo notiert oder ihre Hinterbliebenen persönlich informiert. Genau das sollten Sie aber tun, wenn Sie ihnen eine große Menge Arbeit und im Zweifelsfall auch Ärger ersparen wollen. Deshalb: einmal "probesterben", bitte!

Einmal alles notieren

Klingt irgendwie schräg, ich weiß. Aber nehmen Sie sich die Zeit und notieren Sie alles, was erledigt werden muss. Vielleicht legen Sie dafür sogar einen speziellen Ordner an oder eine Datei auf dem Computer und geben Sie die Zugangsdaten jemandem, dem Sie vertrauen. Darin sollten zu finden sein: Bankverbindungen, also Konten und Depots, aber auch Versicherungen.