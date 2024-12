Was sind virtuelle Kreditkarten? Wissenswertes über das Zahlungsmittel

Was ist eine virtuelle Kreditkarte und was macht sie aus?

Entscheiden Sie sich für eine virtuelle Kreditkarte, halten Sie kein Plastik in der Hand. Stattdessen bekommen Sie vom Anbieter Kreditkartennummer, CVV und Ablaufdatum online mitgeteilt. Zahlen Sie mit Ihrer Karte, benötigen Sie diese Daten. Anders als bei klassischen Kreditkarten funktioniert die virtuelle Version primär auf Guthabenbasis. Sie laden Ihr Konto auf, bevor Sie Zahlungen durchführen können. Ein typischer Anbieter ist Revolut . Der Dienst bietet Ihnen die Möglichkeit, eine virtuelle Kreditkarte mit angeschlossenem Wallet zu eröffnen. Bei Bedarf besteht die Option, eine physische Kartenvariante zusätzlich zu bestellen. Hierfür erhalten Sie eine Pin-Nummer, sodass Sie (im Fall von Revolut) bis zu 200 Euro kostenlos am Automaten abheben können.

Rein virtuelle Kreditkarten eignen sich vor allem für Zahlungen im Netz. Verknüpfen Sie die Karte mit Ihrem PayPal-Konto, bezahlen Sie Einkäufe oder Dienstleistungen (sofern das Konto gedeckt ist). Wie bei der klassischen Kreditkarte werden auch bei der virtuellen Version die Kartennummer, das Ablaufdatum, die Sicherheitszahl und der Name des Kontoinhabers hinterlegt.

Welche Anbieter für virtuelle Kreditkarten gibt es?

Mit der virtuellen Kreditkarte zahlen Sie online und das bei manchen Anbietern sofort. Schließen Sie erstmals einen Vertrag ab, vergleichen Sie im Vorfeld verschiedene Möglichkeiten miteinander. Wir verraten Ihnen, welche Anbieter in Deutschland besonders gefragt sind.

Wie beantrage ich eine virtuelle Kreditkarte?

Die Karte wird freigeschaltet und ist dann aufladbar. Dazu tätigen Sie eine Überweisung (oder Sofortüberweisung), lassen das Geld per Lastschrift einziehen oder nutzen andere Zahlungsdienste. Gegebenenfalls wird vorher noch Ihre Identität geprüft. In der Regel erfolgt die Legitimation per App oder Video.