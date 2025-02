Wofür nutze ich das Gemeinschaftskonto?

Wie das Konto gefüttert wird, kann jedes Paar für sich entscheiden. Häufig ist es so, dass beide Partner einen Teil ihres Gehalts auf das Gemeinschaftskonto einzahlen. Je nach Absprache und Gehaltsgefüge kann das entweder für beide derselbe Betrag sein. Oder die Zahlung wird anteilig am Gehalt bemessen, womit der besser verdienende Partner automatisch mehr zum gemeinsamen Auskommen beiträgt.

Welche Risiken birgt ein Gemeinschaftskonto?

Wenn beide Partner frei über das Konto verfügen können, muss der eine gegebenenfalls für die Schulden einstehen, die der andere verursacht hat. "Ein gemeinsames Konto setzt daher großes Vertrauen voraus", sagt Peters. In Fällen, in denen einer von beiden finanzielle Probleme hat und die Gefahr einer Pfändung besteht, rät sie vom Gemeinschaftskonto ab.

"Und-Konto" oder "Oder-Konto" – was ist sinnvoller?

Wichtig zu wissen: Ein Gemeinschaftskonto kann entweder in Form eines "Und-" oder in Form eines "Oder-Kontos" eröffnet werden, heißt es in einem Blog-Beitrag des Bundesverbands deutscher Banken (BdB). Wer sich für das "Und-Konto" entscheidet, ist zwar sicherer unterwegs, im Alltag aber eingeschränkt. Möchte einer von beiden auf das Konto zugreifen, muss der andere zustimmen. So seien beide Partner zu jeder Zeit über alle Kontoaktivitäten im Bilde.