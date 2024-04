Wenn Sie am Wochenende Geld überweisen, kommt das beim Empfänger erst am Montag an. Es sei denn, Sie nutzen eine Echtzeitüberweisung.

Samstage und Sonntage sind keine Bankarbeitstage. Das bedeutet: An diesen Tagen sind Finanzinstitute geschlossen und es werden keine Bankgeschäfte abgewickelt. Davon betroffen sind auch Überweisungen – sowohl die Überweisung in Papierform als auch online.

Wenn Sie also an einem Freitag eine Überweisung per Online-Banking durchführen, geht das Geld nicht am Samstag oder Sonntag auf dem Konto des Empfängers ein, sondern erst am Montag. Bei Überweisungen mit einem Überweisungsträger auf Papier dauert es noch einen Tag länger.

Gut zu wissen: Sparkassenkunden können laut Unternehmensangaben unter Umständen damit rechnen, dass das Geld bei einer Überweisung innerhalb eines Sparkasseninstitutes sofort überwiesen wird.

Wenn Sie an einem Samstag oder Sonntag Geld überweisen wollen, das beim Empfänger am selben Tag ankommt, dann können Sie eine sogenannte Echtzeitüberweisung oder Sofortüberweisung durchführen. Die Bank sollte dem Empfänger in diesem Fall den Betrag unmittelbar auf seinem Konto gutschreiben – in der Regel dauert das nur wenige Sekunden.

Kann also samstags Geld auf Ihrem Konto eingehen? Ja, mit einer Sofortüberweisung ist das möglich. Dies gilt rund um die Uhr, an allen Kalendertagen des Jahres und sogar an Feiertagen wie zur Weihnachtszeit.

Voraussetzung ist: Der Zahlungsdienstleister der Bank des Empfängers muss am Echtzeit-Überweisungsverfahren teilnehmen und der maximale Überweisungsbetrag muss unter 100.000 Euro liegen. Zudem darf ein vereinbartes Zahlungslimit bei Ihrer Bank bei einer Echtzeitüberweisung nicht überschritten werden.

Gesonderte Kosten für Echtzeitüberweisungen

Für Echtzeitüberweisungen erheben die meisten Banken, Sparkassen und Zahlungsdienstleister wie beispielsweise Paypal gesonderte Gebühren. So kostet eine Echtzeitüberweisung bei der Stadtsparkasse München 0,75 Euro mit einem Privatgirokonto und 1,50 Euro bei einem Geschäftsgirokonto.

Bei der Neobank N26 kostet eine Echtzeitüberweisung 0,99 Euro. Bei Paypal liegen die Kosten zwischen 0,25 Euro bis zu 2 Euro pro Echtzeitüberweisung. Bei der Comdirect Bank wird pro Echtzeitüberweisung 1 Euro fällig. Die genauen Kosten entnehmen Sie dem Preis- und Leistungsverzeichnissen Ihrer Bank, Sparkasse oder Ihrem Zahlungsdienstleister.

Neue EU-Regeln zu Kosten für Echtzeitüberweisungen ab 2025

In einer Verordnung hat das Parlament der Europäischen Union beschlossen, dass Banken für Sofortüberweisungen, sogenannte Instant Payments oder Echtzeitüberweisungen, künftig keine Zusatzgebühren mehr verlangen dürfen. Sofortüberweisungen dürfen danach nicht mehr kosten als Standardüberweisungen, die in der Regel kostenlos sind. Die neuen Regeln sollen ab Herbst 2025 gelten.