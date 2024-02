Gute Nachrichten für alle Bankkunden: Bald ist Schluss mit Zusatzgebühren für Echtzeit-Überweisungen. Die EU-Länder billigten am Montag in Brüssel abschließend eine Verordnung, die solche Sofortzahlungen in Euro ermöglicht.

Mehr Verbraucherschutz auch für Standardüberweisungen

Die Verordnung über Sofortüberweisungen soll es den in der EU lebenden Menschen ermöglichen, zu jeder Tageszeit, auch außerhalb der Geschäftszeiten, innerhalb von zehn Sekunden Geld zu überweisen, und zwar nicht nur innerhalb desselben Landes, sondern auch in einen anderen EU-Mitgliedstaat. Die anfallenden Gebühren dürfen nicht höher sein als die Gebühren für Standardüberweisungen.

Damit eine Sofortüberweisung nicht beim falschen Empfänger landet, müssen die Anbieter nach den neuen Vorschriften in Zukunft überprüfen, ob IBAN und Name des Empfängers übereinstimmen. Damit sollen Verbraucher vor einer Überweisung auf mögliche Fehler oder Betrug hingewiesen werden. Gleiches soll für Standardüberweisungen gelten. Die Verordnung berücksichtigt die Besonderheiten von Unternehmen außerhalb des Euroraums.

Auch Paypal wäre betroffen

Stärkung des Europäischen Wettbewerbs im Zahlungverkehr

Die neuen Regeln gelten als weiterer Schritt der Ländergemeinschaft, um europäische Anbieter im Zahlungsverkehr gegen die großen US-Konzerne Visa und Mastercard im Wettbewerb zu stärken. "Die neuen Regeln werden die strategische Autonomie des europäischen Wirtschafts- und Finanzsektors verbessern, da sie dazu beitragen werden, übermäßige Abhängigkeiten von Finanzinstituten und Infrastrukturen in Drittländern zu verringern", erklärte der Rat in Brüssel.

Das neue Gesetz soll bis April in Kraft treten und greift dann nach einer Übergangsfrist von 18 Monaten, also voraussichtlich im Herbst 2025. In Ländern, in denen nicht der Euro als gesetzliches Zahlungsmittel gilt, soll die Neuerung ab 2027 für Überweisungen in Euro und ab 2028 für solche in den jeweiligen Nationalwährungen gelten.