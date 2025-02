Paar lässt sich beraten: Wer günstiger an einen Kredit kommen will, sollte eine zweite Person ins Boot holen. (Quelle: AndreyPopov/getty-images-bilder)

Die niedrigen Zinsen machen Ratenkredite derzeit besonders attraktiv. Günstiger als in diesem Januar waren sie zuletzt im März 2023.

Was für Sparer schlechte Nachrichten sind, hören Kreditnehmer gerne: Die Zinsen sinken. Wie eine Auswertung des Vergleichsportals Verivox zeigt, sind Ratenkreditnehmer die großen Profiteure der aktuellen Zinssenkungsphase.

Kredite könnten noch günstiger werden

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat in ihrer Januarsitzung eine weitere Lockerung der Geldpolitik angekündigt, was darauf hindeutet, dass Kredite in Zukunft noch günstiger werden könnten – wenn auch schrittweise.