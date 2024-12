Discounter und Supermärkte in Deutschland buhlen auch in diesem Jahr um jeden Kunden, der sich mit Raketen, Batterien und Böllern für Silvester eindecken will. Die größten Schnäppchen gibt es aber meist nicht bei Aldi, Lidl und Co., sondern im osteuropäischen Ausland. Zumindest wer in Grenznähe wohnt, dürfte verleitet sein, seine Feuerwerkskörper in Polen oder Tschechien zu kaufen. Doch ist das überhaupt erlaubt? Und wenn ja, was gibt es zu beachten?