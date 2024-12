Wer erbt, muss darauf Erbschaftsteuer zahlen. Allerdings nur dann, wenn das Erbe so hoch ausfällt, dass der Wert über Ihrem persönlichen Freibetrag liegt. Welcher Freibetrag Ihnen zusteht, hängt davon ab, in welchem Verwandtschaftsverhältnis Sie zum Erblasser stehen.

Grundsätzlich gilt: Sie können umso mehr steuerfrei erben, je enger die verwandtschaftliche Beziehung ist. Was das konkret heißt, was Steuerklassen mit der Erbschaftsteuer zu tun haben und wie hoch die Erbschaftsteuer dann ausfällt, erfahren Sie in diesem Ratgeber.