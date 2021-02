Große Übersicht

In diesen Städten verdienen Arbeitnehmer am meisten

24.02.2021, 16:38 Uhr | mak, t-online

Junger Mann mit Smartphone (Symbolbild): Eine Auswertung zeigt, wie viel man in Deutschlands größten Städten verdient. (Quelle: Westend61/imago images)

Wie viel Geld bekommt mein Nachbar? Wie viel mein Bekannter? Und wie viel meine Schwester in einer anderen Stadt? Eine neue Studie gibt nun Aufschluss darüber.

Über das Gehalt spricht man nicht – so lautet eine alte Regel fürs Büro. Eine neue Studie klärt nun auf, wie viel Arbeitnehmer in Deutschland wirklich verdienen.



Das Ergebnis: im Durchschnitt 56.985 Euro brutto im Jahr. Das zeigt der Stepstone-Gehaltsreport, für den die Job-Plattform Gehälter von rund 250.000 Beschäftigten in Deutschland ausgewertet hat. "Das Gehalt ist ein Schlüsselfaktor bei der Entscheidung für einen Job", sagt André Schaefer, Gehaltsexperte bei Stepstone. "Und doch ist Gehalt in Deutschland immer noch ein Tabuthema."

Die höchsten Gehälter erhalten Ärzte (89.500 Euro), Finanzexperten (73.800 Euro), etwa Vermögensberater oder Controller, und Juristen (68.600 Euro). Doch nicht nur die Berufe hat sich Stepstone angeschaut – auch die Regionen und Orte, wo die Beschäftigten mit dem hohen Gehalt herkommen. t-online zeigt Ihnen, wo wer am meisten verdient – und warum.

In diesen Bundesländern und Städten verdienen Sie am meisten

Wie schon in den vergangenen Jahren gibt es die höchsten Gehälter erneut in Hessen (60.936 Euro), dicht gefolgt von Baden-Württemberg (60.182 Euro) und Bayern (60.013). Die niedrigsten Durchschnittsgehälter werden in Brandenburg (47.008 Euro), Mecklenburg-Vorpommern (47.416 Euro) und Sachsen-Anhalt (47.790 Euro) gezahlt.

Bundesland Durchschnitts-Bruttogehalt Hessen 60.936 Euro Baden-Württemberg 60.182 Euro Bayern 60.013 Euro Hamburg 58.029 Euro Nordrhein-Westfalen 56.912 Euro Rheinland-Pfalz 54.225 Euro Bremen 54.209 Euro Saarland 54.021 Euro Berlin 53.408 Euro Niedersachsen 53.365 Euro Schleswig-Holstein 51.309 Euro Thüringen 48.982 Euro Sachsen 48.044 Euro Sachsen-Anhalt 47.790 Euro Mecklenburg-Vorpommern 47.416 Euro Brandenburg 47.008 Euro

Auch bei den Städten zeigt sich: Arbeitnehmer aus dem hessischen Frankfurt führen das Gehaltsranking an. Sie verdienen im Schnitt 66.529 Euro brutto im Jahr.

Städte Durchschnitts-Bruttogehalt Frankfurt 66.529 Euro Stuttgart 66.174 Euro München 65.164 Euro Düsseldorf 61.496 Euro Bonn 60.918 Euro Wiesbaden 60.870 Euro Karlsruhe 60.248 Euro Essen 59.794 Euro Mannheim 59.429 Euro Köln 59.418 Euro

So gelingt die Gehaltsverhandlung

Für das Gehalt spielen mehrere Faktoren eine Rolle: So etwa die Branche, der Abschluss, die Personalverantwortung, das Alter der Beschäftigten als auch die Größe des Konzerns. Wenn Arbeitnehmer mit ihrem Gehalt unzufrieden sind, können sie nach einem Gespräch mit Ihrer Chefin fragen.



Vor einer Gehaltsverhandlung sollten Sie sich auf jeden Fall gut vorbereiten. Stöbern Sie etwa durch Jobportale im Internet und schauen, wie viel andere in Ihrem Beruf verdienen – und ob bei Ihnen noch ein Spielraum nach oben ist. Wählen Sie auf jeden Fall auch den richtigen Zeitpunkt für die Gehaltsverhandlung.

Experten raten, in ein Gehaltsgespräch zu gehen, kurz vor oder nachdem Sie ein Projekt erfolgreich abschließen oder abgeschlossen haben. Denn dann können Sie direkt damit in das Gespräch hineingehen und es als Anlass nehmen. Lesen Sie hier weitere Tipps zur Gehaltsverhandlung.