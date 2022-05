Sanktionen seien nicht für Krisen verantwortlich

"Wir werden gemeinsam daran arbeiten müssen, wie wir die Weltwirtschaft stabilisieren können", so der Finanzminister. Die angespannte Lage am Weizenmarkt hat etwa die Preise am Weltmarkt in die Höhe schießen lassen und droht eine Hungersnot in vielen Ländern in Afrika, Asien und dem Nahen Osten auszulösen. Auch andere Rohstoffe, die besonders wichtig für die Industrie sind, schossen durch den Ukraine-Krieg in die Höhe.