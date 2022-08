Europäischer Gaspreis steigt auf neues Rekordhoch

Aktualisiert am 26.08.2022 - 17:41 Uhr

Gas wird immer teurer. Erstmals kostet eine Megawattstunde in Europa derzeit 340 Euro.

Die Furcht vor ausbleibenden Gaslieferungen aus Russland treibt den Gaspreis immer weiter nach oben. Der europäische Erdgas-Future zur Lieferung im September stieg am Freitagnachmittag um rund zehn Prozent auf ein Rekordhoch von 343 Euro je Megawattstunde.

Seit Jahresbeginn haben sich die Gaspreise in Europa mehr als verdreifacht. Ein Ende ist Experten zufolge noch nicht in Sicht. Im Oktober dürften die Gaspreise einen weiteren Sprung nach oben machen, wenn in Deutschland von vielen Versorgern erstmals die Gasumlage erhoben werde, sagte Commerzbank-Ökonom Christoph Weil.