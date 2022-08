Gaskraftwerke produzieren im Juli deutlich mehr Strom als im Vorjahr

Mehr als 13 Prozent stieg die erzeugte Strommenge im Juli im Vergleich zum Vorjahresmonat an. Grund dafür ist die erhöhte Stromnachfrage in anderen Ländern.

In Deutschland ist im Juli deutlich mehr Strom von Gaskraftwerken produziert worden als im Vorjahresmonat. Lag die erzeugte Strommenge im Juli 2021 bei 3.558 Gigawattstunden, waren es ein Jahr später 4.036 Gigawattstunden. Das ist ein Plus von 13,5 Prozent, wie aus dem Strommarktdatenportal Smard der Bundesnetzagentur hervorgeht.

Der Branchenverband Zukunft Gas vermutet als Grund für das aktuelle Plus eine stark erhöhte Stromnachfrage aus Frankreich und der Schweiz. In Frankreich sind zahlreiche Atomkraftwerke nicht am Netz, in der Schweiz kann derzeit wegen der Dürre nicht so viel Strom aus Wasserkraft produziert werden.