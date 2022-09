Auch Privathaushalte müssen sich auf Gas-Rationierungen einstellen

Allerdings, so heißt es in dem Papier der Netzagentur, gibt es in beiden Gruppen Ausnahmen von der Regel. So dürfte es etwa durchaus Großkunden aus der Industrie geben, die weiter Gas bekämen, etwa wenn sie "lebenswichtige" Produkte herstellen, zum Beispiel Arzneien, die sich nicht importieren lassen. Weitere Beispiele, eine konkrete Liste mit Firmen, die kein Gas mehr bekämen, gab die Netzagentur nicht bekannt.