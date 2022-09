Sondergewinne der Energiekonzerne: EU plant Weitergabe an Haushalte

Verordnung in Planung EU-Stromerzeuger sollen 140 Milliarden Euro Sondergewinn an Haushalte abgeben Von afp 14.09.2022 - 11:05 Uhr Lesedauer: 1 Min. Braunkohle Kraftwerk in NRW: Zur Entlastung der Verbraucherinnen und Verbraucher sollen übermäßige Gewinne von Energiefirmen in der EU künftig abgeschöpft und umverteilt werden. (Quelle: IMAGO/Jochen Tack/imago-images-bilder)

140 Milliarden Euro Sondergewinn könnten die Stromerzeuger der EU einbringen. Das Geld soll an diejenigen gehen, die es in der Krise am meisten brauchen.

Die Abschöpfung von Sondergewinnen von Stromerzeugern in der EU soll 140 Milliarden Euro einbringen. Das sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch in ihrer Rede zur Lage der Europäischen Union. Das Geld werde "denjenigen zugute kommen, die es am meisten brauchen".

Die EU-Kommission hat den 27 Mitgliedstaaten eine Gewinn-Deckelung für Stromerzeuger als eine von mehreren kurzfristigen Maßnahmen gegen die hohen Energiepreise vorgeschlagen. Hintergrund ist, dass billig produzierende Stromerzeuger etwa im Bereich der erneuerbaren Energien satte Gewinne einfahren, weil auf dem europäischen Strommarkt das Merit-Order-Prinzip gilt: Der Preis wird durch das am teuersten produzierende Kraftwerk bestimmt, derzeit also durch Gaskraftwerke.