Inflation im Alltag: Milchpreis steigt im Juli um fast 50 Prozent

Der t-online-Warenkorb

Diese Entwicklung zeigt, wenngleich nicht ganz so dramatisch, auch der t-online-Warenkorb, in dem die gängigsten Alltagsprodukte liegen. Seit Januar notiert t-online für Sie rund um den Monatswechsel die Preisveränderung bei Lebensmitteln und Drogerieartikeln. Dafür steuern wir den nächstgelegenen Rewe der Redaktion sowie den Rewe-Onlineshop an und werfen einen Blick auf die Preisschilder von Brot, Butter, Duschgel, Bananen und Co.