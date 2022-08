Gasmangel: Bundesnetzagentur bereitet letzte Stufe des Notfallplans vor

Aktualisiert am 25.08.2022 - 12:59 Uhr

Aktualisiert am 25.08.2022 - 12:59 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Die Bundesnetzagentur hat das Tempo bei der Befüllung der Gasspeicher in Deutschland gewürdigt, aber weitere Anstrengungen gefordert. "Wir sind auf einem guten Weg", sagte die Vizepräsidentin der Behörde, Barbie Kornelia Haller, am Donnerstag auf dem "Deutschen Energierechtstag 2022" in Essen.