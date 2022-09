Gas- und Energiekrise: Jeder zweite Deutsche will weniger heizen

Aktualisiert am 02.09.2022 - 10:54 Uhr

Lesedauer: 2 Min.

Jeder zweite Deutsche will weniger heizen

Angesichts der Energiekrise planen viele Deutsche, ihr Heizverhalten anzupassen. Ein Viertel will aber gar nichts ändern. Für Stadtwerke könnte das gefährlich werden.

Mehr als jeder zweite Mensch in Deutschland plant einer Umfrage zufolge, im kommenden Winter zu Hause weniger zu heizen. Entsprechend antworteten 56 Prozent der Befragten in einer Umfrage des Marktforschungsinstituts YouGov am 1. September.