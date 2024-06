"Patriots for Europe" Orbán will neue Rechtsaußen-Fraktion gründen Von afp , reuters , dpa , lim Aktualisiert am 30.06.2024 - 11:30 Uhr Lesedauer: 2 Min. Viktor Orbán (l), Ministerpräsident von Ungarn und Vorsitzender der Partei Fidesz, und Herbert Kickl, Chef der rechten österreichischen FPÖ, geben eine Erklärung ab. (Quelle: Tobias Steinmaurer/dpa) Kopiert News folgen

In der EU wird es wohl schon bald eine neue Rechtsaußen-Fraktion geben. Pläne dazu kündigten nun Ungarns Regierungschef Orbán und der FPÖ-Chef Herbert Kickl an.

Der ungarische Regierungschef Viktor Orbán und der Chef der rechtspopulistischen FPÖ in Österreich, Herbert Kickl, haben die Gründung einer neuen Rechtsaußen-Fraktion im Europaparlament angekündigt. Orbán und Kickl verkündeten dies am Sonntag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz. Einen Namen hat die Gruppierung auch schon: "Patriots for Europe" (Patrioten für Europa).

Mit dabei war auch der frühere tschechische Regierungschef Andrej Babiš (ANO) in Wien. Die drei Politiker riefen weitere europäische Parteien auf, sich dem neuen Bündnis anzuschließen. Orbáns Fidesz-Partei ist im EU-Parlament derzeit fraktionslos, die FPÖ gehört bislang der Fraktion Identität und Demokratie (ID) an.

"Neue Ära der europäischen Politik eintreten"

"Heute ist ein historischer Tag, weil wir mit diesem Tag in eine neue Ära der europäischen Politik eintreten", sagte Kickl. Die neue Allianz soll als "Trägerrakete" andere europäische Parteien mit an Bord nehmen, sagte der FPÖ-Chef. "Unser Ziel besteht darin, dass wir in Kürze die stärkste rechtsgerichtete Vereinigung der europäischen Politik sein werden", sagte Orban, dessen Land am Montag für ein halbes Jahr den EU-Ratsvorsitz übernimmt.

Um eine neue Fraktion im Europäischen Parlament zu gründen, braucht es mindestens 23 EU-Abgeordnete, die mindestens ein Viertel der 27 Mitgliedsstaaten repräsentieren. Das Bündnis benötigt also die Unterstützung von Parteien aus vier weiteren Ländern, um als Fraktion im EU-Parlament anerkannt zu werden.

"Wir übernehmen die Verantwortung, diese neue Plattform und neue Fraktion zu starten", sagte Orbán vor den Journalisten. Orbán übernimmt als ungarischer Regierungschef am Montag den rotierenden EU-Ratsvorsitz. Für die sechsmonatige Präsidentschaft hat er den Slogan "Make Europe Great Again" (Macht Europa wieder großartig) gewählt – angelehnt an das Wahlkampfmotto des früheren US-Präsidenten Donald Trump "Make America Great Again".

Orbán vertritt einen einwanderungsfeindlichen Kurs und gilt als Verbündeter des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Europas milliardenschwere Militärhilfen für die Ukraine lehnt er entschieden ab.

Rechtspopulisten könnten in Frankreich gewinnen

Zuvor hatte bereits die ungarische Zeitung "Magyar Nemzet" über ein Treffen der Politiker berichtet. Orbán schrieb auf seiner Facebook-Seite: "Wir sollten unsere Augen auf Paris und Wien richten." Damit meinte er die Wahlen in Frankreich und das Treffen zwischen Orbán, Kickl und Babiš, das für Sonntag in Wien angekündigt war.