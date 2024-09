Aktualisiert am 17.09.2024 - 13:25 Uhr

Von der Leyen will Meloni-Kollegen als Vizepräsidenten

Fitto war bislang Europaminister in der Regierung der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und soll nun Kommissar für Kohäsion und Reformen werden. Damit wäre er unter anderem für den Europäischen Sozialfonds und einen Fonds für regionale Entwicklung verantwortlich. Außerdem sollen mit dem Posten die ärmsten Regionen der EU besser unterstützt werden.

Meloni zeigt sich hochzufrieden

Italiens rechte Ministerpräsidentin Giorgia Meloni zeigte sich bereits hochzufrieden über die geplante Ernennung ihres Vertrauten: "Endlich ist Italien wieder ein Hauptdarsteller in Europa", erklärte die Vorsitzende der Rechtspartei in Rom. Dies sei eine wichtige Anerkennung für die zentrale Rolle ihres Landes in der EU. Meloni fügte hinzu: "Viel Glück, Raffaele. Wir sind sicher, dass Du Deine Aufgabe im Interesse Europas und Italiens sehr gut erfüllen wirst."