Historische Niederlage

Theresa Mays Brexit-Deal fällt krachend durch

15.01.2019, 19:32 Uhr | dpa, AFP, rtr, job, nhr

Das britische Parlament hat den Brexit-Deal der Premierministerin abgelehnt. Es ist eine historische Niederlage für Theresa May.

Die britische Premierministerin Theresa May hat bei der Abstimmung über das Brexit-Abkommen eine historische Niederlage eingesteckt. Das britische Parlament hat sich mehrheitlich gegen den Deal ausgesprochen, den May mit der Europäischen Union ausgehandelt hatte. Mit 432 zu 202 Stimmen votierten die Abgeordneten dagegen. Damit fällt die Niederlage deutlicher aus, als Experten prognostiziert hatten.

Der Labour-Chef Jeremy Corbyn hat direkt nach dem Ergebnis angekündigt, ein Misstrauensvotum gegen die Premierministerin einzubringen. Er soll am Mittwoch im Parlament abgestimmt werden. Dann könnten die Abgeordneten ihre Sicht auf die "Inkompetenz der Regierung" deutlich machen, sagte Corbyn.



Theresa May kündigte kurz vorher an, nun mit den oppositionellen Parteien und der EU über Alternativen sprechen zu wollen. Sie sagte auch, dass sie sich dem Misstrauensvotum am Mittwoch stellen werde. Sie kritisierte: "Es ist klar, dass das Haus dieses Abkommen nicht unterstützt, aber die Abstimmung von heute Abend sagt uns nichts darüber, was es denn unterstützt."

May hatte zuvor noch bis zuletzt versucht, die Abgeordneten mit leidenschaftlichen Appellen umzustimmen. Nur die Zustimmung zu dem mit der EU ausgehandelten Abkommen könne einen ungeordneten EU-Austritt oder eine Abkehr vom Brexit verhindern, warnte May mehrfach.







EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker und Ratspräsident Donald Tusk waren May noch am Montag mit einem langen Brief zur Seite gesprungen, um die Bedenken der Kritiker im Parlament auszuräumen. Vergeblich, wie sich nun zeigt.

