Dramatischer Gipfel in Brüssel

"Sparsame" lassen EU-Ratschef abblitzen – und bieten Deal an

19.07.2020, 21:30 Uhr | AFP, dpa, rtr, dru

Raufen sich die EU-27 zu einer Einigung zusammen? Oder scheitert dieser historische Gipfel? Am Sonntagnachmittag war der Ausgang völlig offen. Die nächsten Stunden werden entscheidend sein.

Der historische EU-Sondergipfel zur Antwort auf die Corona-Krise stand am Abend auf Messers Schneide. EU-Ratspräsident Charles Michel stieß mit seinem Kompromissvorschlag auf den Widerstand der sogenannten "Sparsamen". Sein Angebot sah vor, die Summe der nicht rückzahlbaren Zuschüsse aus dem Corona-Krisenprogramm von ursprünglich 500 Milliarden auf 400 Milliarden Euro zu reduzieren, wie Diplomaten berichteten. Österreich, Schweden, Dänemark, die Niederlande und Finnland lehnten den Deal jedoch ab.

Die Ländergruppe legte stattdessen ein eigenes Kompromissangebot vor. Es sieht vor, den Umfang der Coronahilfe wie auch die Summe der Zuschüsse zu reduzieren. Das Gesamtvolumen soll demnach um 50 Milliarden auf 700 Milliarden Euro gekürzt werden. Die Hälfte davon – also 350 Milliarden Euro – soll als nicht rückzahlbare Zuschüsse vergeben werden, die andere Hälfte als Kredite. Das bestätigten mehrere EU-Diplomaten der Deutschen Presse-Agentur.

Fraglich ist, ob den südlichen Ländern Spanien, Italien und Portugal sowie einigen östlichen EU-Staaten 350 Milliarden Euro Zuschüsse ausreichen werden. Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte, dessen Land voraussichtlich am stärksten von den Corona-Hilfen profitieren würde, kritisierte den Widerstand der "Sparsamen". Sie stellten sich gegen "die überwältigende Mehrheit" der EU-Länder, schrieb er auf Twitter.

Auch Deutschland, Frankreich und andere beharrten nach Angaben eines Diplomaten auf einer Summe an Zuschüssen von nicht unter 400 Milliarden Euro.

Chancen auf Einigung stehen bei 50 Prozent

Den ganzen Sonntag über hatten die Erwartungen zwischen Hoffnung und befürchtetem Scheitern geschwankt. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) schloss einen Gipfel ohne Ergebnis nicht aus. Sie und der französische Präsident Emmanuel Macron sowie EU-Ratspräsident Charles Michel verhandelten den ganzen Tag über in kleinen Gruppen – mal mit den Südländern wie Italien, Spanien und Portugal, mal den mit Osteuropäern wie Polen und Ungarn, und mal mit den "Sparsamen". Unterhändler schätzten die Chance auf eine Einigung auf 50 Prozent.

Merkel war am Morgen skeptisch in den dritten Gipfeltag hineingegangen. "Ob es zu einer Lösung kommt, kann ich nach wie vor nicht sagen", sagte die CDU-Politikerin in Brüssel. Macron äußerte sich ähnlich und betonte, eine Lösung "auf Kosten der europäischen Ambition" werde es mit ihm nicht geben.