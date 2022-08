China hat seine angekündigten Militärmanöver nahe Taiwan begonnen. Sechs Gebiete rund um die Insel seien für die "Kampfübung" ausgewählt worden, "relevante Schiffe und Flugzeuge" sollten die davon betroffenen Gewässer und den entsprechenden Flugraum meiden, vermeldete der staatliche Fernsehsender CCTV am Donnerstag. Die Manöver in den Gewässern um Taiwan sollen demnach bis Sonntagmittag laufen.

Auf dem chinesischen sozialen Netzwerk Weibo posteten Nutzer am Donnerstag Videos und Fotos von Raketen. Diese sollen von Stränden in der Provinz Fujian in Richtung der Straße von Taiwan abgeschossen worden sein. Der freie Journalist Duan Dang analysierte in einem Tweet, die Geschosse seien allem Anschein nach von der Insel Pingtan gestartet und in einer der von China ausgewiesenen Sperrzonen vor Taiwan eingeschlagen. Die Schussbahn entspreche demnach der Entfernung zwischen Pingtan und Taiwans Hauptstadt Taipeh.