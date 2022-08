Manöver findet 20 Kilometer vor der Küste Taiwans statt

China hatte am Donnerstag seine angekündigten Militärmanöver nahe Taiwan begonnen. Sechs Gebiete rund um die Insel seien für die "Kampfübung" ausgewählt worden, "relevante Schiffe und Flugzeuge" sollten die davon betroffenen Gewässer und den entsprechenden Flugraum meiden, vermeldete der staatliche Fernsehsender CCTV am Donnerstag. Die Manöver in den Gewässern um Taiwan sollen demnach bis Sonntagmittag laufen.

Staatlichen Medien zufolge wird bei dem um 12 Uhr Ortszeit (6 Uhr MESZ) begonnenen Manöver "scharf geschossen". Die Militärübungen sollen bis zu 20 Kilometer vor der Küste Taiwans stattfinden. Die staatliche chinesische Zeitung "Global Times" schrieb unter Berufung auf Militäranalysten, die Manöver seien "beispiellos". Erstmals würden Raketen über Taiwan fliegen.

Ein Projektil wird im Zuge des chinesischen Militärmanövers nahe Taiwan von einem unbekannten Ort in China abgeschossen. (Quelle: Uncredited / CCTV / AP / DPA)

Diese Überflüge sorgten am Donnerstag für einen diplomatischen Zwischenfall. Die japanische Regierung legte Protest bei der Regierung in Peking ein. Der Grund dafür sei laut Japans Verteidigungsminister Nobuo Kishi, dass fünf chinesische Raketen in der ausschließlichen Wirtschaftszone Japans einschlugen. Diese beginnt nur wenige Seemeilen hinter der taiwanesischen Küste und wurde teilweise von China als Ziel der Raketen ausgegeben.

In der Meerenge der Taiwanstraße, die Taiwan vom Festland trennt, sowie östlich der Insel wurden weit reichende Geschosse abgefeuert, wie das östliche Militärkommando der Volksbefreiungsarmee mitteilte. "Alle Raketen haben ihre Ziele genau getroffen", sagte ein Sprecher. Nach taiwanischen Angaben hat China Raketen vom Typ "Dongfeng" (Ostwind) im Einsatz. Die taiwanischen Streitkräfte sind weiter in Kampfbereitschaft. Das Verteidigungsministerium in Taipeh erklärte, alle sechs Manövergebiete sowie vorgelagerte Inseln würden überwacht.

China reagiert mit Militärübung auf Pelosi-Besuch in Taiwan

Auf dem chinesischen sozialen Netzwerk Weibo posteten Nutzer am Donnerstag Videos und Fotos der Raketen. Diese sollen von Stränden in der Provinz Fujian in Richtung der Straße von Taiwan abgeschossen worden sein. Der freie Journalist Duan Dang analysierte in einem Tweet, die Geschosse seien allem Anschein nach von der Insel Pingtan gestartet und in einer der von China ausgewiesenen Sperrzonen vor Taiwan eingeschlagen. Die Schussbahn entspreche demnach der Entfernung zwischen Pingtan und Taiwans Hauptstadt Taipeh.

