85 Ziele in Syrien und Irak USA beginnen mit Vergeltungsangriffen Von t-online , dpa , wan Aktualisiert am 03.02.2024 - 00:45 Uhr B-52-H Bomber der U.S. Air Force (Symbolbild): Die USA haben mit Angriffen auf Stellungen von Milizen in Syrien begonnen.

Die USA haben mit massiven Schlägen gegen Milizen in Syrien und dem Irak begonnen. Dutzende Ziele sollen angeflogen worden sein.

Das US-Militär hat nach dem tödlichen Angriff proiranischer Milizen in Jordanien mit Gegenschlägen auf Ziele im Irak und in Syrien reagiert. Das US-Zentralkommando bestätigte auf der Plattform X die Angriffe. Demnach seien Angriffe gegen die iranischen Revolutionsgarden und mit ihr verbündete Milizen durchgeführt worden. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London berichtete, dass mindestens 13 Mitglieder proiranischer Milizen bei den Luftangriffen getötet wurden.

Bei der Angriffswelle habe es 85 Ziele gegeben. Mehrere US-Bomber und andere Flugzeuge seien eingesetzt worden, hieß es in der Mitteilung. Insgesamt seien 125 Bomben und Raketen abgefeuert worden. Als Ziele wurden vom US-Militär Kommandozentralen, Raketenstellungen und Lagerstätten für Drohnen genannt. Man habe die Versorgungslogistik der Milizen treffen wollen, hieß es.

Biden kündigt weitere Reaktionen an

Präsident Joe Biden sagte in einer Erklärung, dass die militärische Reaktion der USA "zu Zeiten und an Orten unserer Wahl" fortgesetzt werde.

"Die Vereinigten Staaten suchen keinen Konflikt im Nahen Osten oder irgendwo sonst auf der Welt. Aber all jene, die uns Schaden zufügen wollen, sollen Folgendes wissen: Wenn Sie einem Amerikaner Schaden zufügen, werden wir darauf reagieren", sagte Biden.

Der Irak hat mit scharfer Kritik auf die US-Militärschläge in dem Land reagiert. Die Angriffe verletzten Iraks Souveränität, mit unvorhersehbaren Konsequenzen, sagte der Sprecher des Oberbefehlshabers der irakischen Streitkräfte in der Nacht zum Samstag in einer im Fernsehen verbreiteten Erklärung.

Syrische Staatsmedien berichteten unterdessen nach Angaben des katarischen Senders Al-Jazeera, dass ein "amerikanischer Angriff" auf mehrere Orte in den syrischen Wüstengebieten und an der syrischen und irakischen Grenze eine Reihe von Opfern und Verletzten zur Folge hatte. Unter anderem soll ein Munitionslager im irakischen Al-Qaim getroffen worden sein.

Am Sonntag waren bei einem Drohnenangriff proiranischer Milizen in Jordanien in der Nähe der syrischen Grenze drei US-Soldaten getötet worden. Zahlreiche weitere Soldaten wurden verletzt. Biden machte "radikale, vom Iran unterstützte militante Gruppen" für den Angriff verantwortlich und drohte mit Vergeltung. Am Mittwoch schrieb die US-Regierung die Attacke offiziell einer Gruppe mit dem Namen "Islamischer Widerstand im Irak" zu, die den Angriff zuvor bereits für sich reklamiert hatte. Die Angriffe fanden statt, kurz nachdem Präsident Joe Biden an einer Überführung der Soldaten teilgenommen und deren Familienangehörige getroffen hatte.

Kataib Hisbollah eine der stärksten Milizen im Irak

Es handelt sich um eine Art Dachgruppe für proiranische Milizen im Irak, die seit den Terrorakten der islamistischen Hamas vom 7. Oktober in Israel gemeinsam unter diesem allgemeinen Namen auftreten. Dazu gehört die vom Iran unterstützte Kataib Hisbollah. Sie zählt zu den stärksten Milizen im Irak und fordert den Abzug der US-Truppen aus dem Land. Der Nordosten Jordaniens, wo sich die tödliche Attacke mit den US-Soldaten ereignete, grenzt sowohl an Syrien als auch an den Irak.

Seit Beginn des Gaza-Kriegs zwischen Israel und der Hamas im Oktober haben proiranische Milizen fast täglich Angriffe auf US-Militärstützpunkte im Irak und in Syrien verübt. Die US-Regierung reagierte darauf mit Luftschlägen in beiden Ländern. Außerdem greifen die jemenitischen Huthi – aus Solidarität mit der Hamas – immer wieder Frachter im Roten Meer an. Als Reaktion darauf hatten die USA und Großbritannien mit der Unterstützung Verbündeter Militärschläge gegen die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz im Jemen ausgeführt. Die US-Luftschläge haben die Milizen bisher nicht vor weiteren Angriffen abgeschreckt. Die Sorge vor einer Eskalation wächst.