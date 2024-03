Doch warum betreibt Erdoğan diese Machtspiele, wenn er ohnehin von der Macht ablassen möchte? Einerseits ist der türkische Präsident der Überzeugung, dass nur er Wahlen für die AKP gewinnen kann. Andererseits werfen ihm Kritiker vor, dass die Rückzugsankündigung des türkischen Staatschefs eine Lüge ist. Schließlich hat auch der russische Präsident Wladimir Putin schon einmal aus taktischen Gründen angekündigt, nicht mehr Präsident werden zu wollen und seine Meinung geändert.

Einige Beobachter fürchten das Schlimmste: Sollte Istanbul zurück an die AKP gehen, droht der Türkei laut Beobachtern ein weiteres Abgleiten in den Autoritarismus. Erdoğan könnte sich dadurch beflügelt fühlen und Grenzen austesten – zum Beispiel die einer Verfassungsänderung, um sich nach 2028 eine erneute Amtszeit zu sichern, die die derzeitige Verfassung verbietet.

AKP liegt in Ankara deutlich zurück

Der Politikanalyst Murat Yetkin ist sich im Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa sicher: Auf einen Sieg Kurums in Istanbul würde unweigerlich die Schwächung der Kontrollmechanismen in der Exekutive folgen, "und eine weitere Kandidatur Erdoğans".

Imamoğlu gilt eigentlich als beliebter Bürgermeister. Allerdings steckt seine CHP in Flügelkämpfen, weil es innerparteilich alte säkulare Eliten gibt, die den gläubigen Muslim Imamoğlu ablehnen. Dabei ist diese Gläubigkeit auch Wahltaktik. Denn in der Türkei ist eine gewisse Form der religiösen Partizipation notwendig, um für die breite Gesellschaft wählbar zu sein.

Wie erfolgreich diese Politik sein kann, zeigt der CHP-Bürgermeister Mansur Yavaş in Ankara. Auch er gilt als gläubig und konservativ und er liegt in den Umfragen in der einstigen AKP-Hochburg im Durchschnitt neun Prozent vor Erdoğans Kandidat Turgut Altınok. Auch in Izmir scheint die CHP sich an der Macht halten zu können.

Kommunalwahl könnte über Zukunft des Landes entscheiden

Die Kommunalwahl in der Türkei läuft also auf einen Kampf um Istanbul heraus. Hier entscheidet sich, ob Erdoğan bei dieser Wahl einen Denkzettel bekommt. Sollte die AKP trotz der wirtschaftlichen Misere des Landes triumphieren, dann auch deshalb, weil es dieser Wahl an Fairness mangelt: Die AKP hat weitaus mehr Zugriff auf finanzielle Mittel. 90 Prozent der Medien sind in Regierungshand, in denen die Sicht der Partei unhinterfragt verbreitet wird.