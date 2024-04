Der iranische Kronprinz Reza Pahlavi, ein Oppositioneller, verurteilt hingegen den Angriff auf Israel: "Chameneis Krieg ist nicht der Krieg des Iran oder der iranischen Nation", schreibt Pahlavi, der in den Vereinigten Staaten im Exil lebt, auf Facebook. "Chamenei und sein Regime haben den Iran in ein rückständiges und isoliertes Land verwandelt, und indem sie die Nation und den Staat in einen weiteren Krieg verwickeln, tragen sie nur zum Elend der Iraner bei", fügt er hinzu.