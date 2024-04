Aktualisiert am 14.04.2024 - 10:41 Uhr

Aktualisiert am 14.04.2024 - 10:41 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Krise in Nahost eskaliert

Der Iran hat in der Nacht zum Sonntag Dutzende Drohnen in Richtung Israel geschickt, Israel berät über eine Reaktion. Die Lage im Überblick.

Der Iran hat in der Nacht zum Sonntag Israel mit Raketen und Drohnen angegriffen. Rund 300 Drohnen und Raketen setzte der iranische Staat nach Angaben des israelischen Militärs ein. Das israelische Kriegskabinett ist zu einer Sitzung zusammengekommen. Die USA wollen sich heute mit den Regierungschefs der G7-Staaten beraten.

Das ist bislang bekannt

Laut dem israelischen Militär sind vor allem militärische Anlagen das Ziel gewesen. In mehreren Städten heulten die Sirenen. Am frühen Morgen gab der israelische Heimatschutz zunächst Entwarnung.

Hagari sagte: "Die iranische Bedrohung ist auf die israelische Überlegenheit in der Luft und im technologischen Bereich getroffen, in Kombination mit einer starken, kämpferischen Koalition, die gemeinsam den Großteil der Bedrohungen abgefangen hat." Hagari bezeichnet Irans Vorgehen als "sehr schwerwiegend". Die Region werde dadurch in eine Eskalation gedrängt. Die israelischen Streitkräfte seien weiterhin voll einsatzfähig. Weitere Maßnahmen würden diskutiert.