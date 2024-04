Jahrelang war Osama bin Laden einer der meist gesuchtesten Männer der Welt. Bereits in den 1990er Jahren war der Al-Quaida-Anführer ganz oben auf der Fahndungsliste der USA , seit den Anschlägen auf das World Trade Center am 11. September 2001 war der Druck, ihn zu finden, enorm.

Doch nun stellt sich heraus: Es gab offenbar bereits vor 9/11 die Chance, bin Laden zu fassen. Die Taliban wollten den Terroristen wohl ausliefern, die Gespräche dazu sollen unter anderem in Dortmund und Frankfurt geführt worden sein. Über diesen Vorgang schreibt jetzt der ehemalige Europapolitiker Elmar Brok (CDU) in seinem bald erscheinenden Buch "Verspielt Europa nicht", berichtet die "Bild".

Im Sommer 2000 sollen Taliban-Unterhändler auf einen baden-württembergischen Europaabgeordneten zugekommen sein, der den damaligen Chef-Außenpolitiker des Europäischen Parlaments hinzugezogen haben soll. Kurz darauf sei es zu einem Treffen in einem Dortmunder Hotel gekommen. "Die Taliban meinen es ernst", lautete Broks Urteil.

Verhandlungen über bin Ladens Auslieferung in Frankfurt?

Nach Gesprächen in Washington habe schließlich am 31. Oktober 2000 ein Treffen im Sheraton Hotel am Frankfurter Flughafen stattgefunden. Dank von Außenminister Joschka Fischer ausgestellten Not-Visa verhandelte die Taliban-Regierung demnach mit mehreren Unterhändlern der USA.