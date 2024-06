Größte Demo gegen Netanjahu seit dem 7. Oktober

Israels Armee prüft weiter den Beschuss eines Zeltlagers. Zehntausende demonstrieren für die Freilassung der Hamas-Geiseln. Mehr Informationen im Newsblog.

Zehntausende Israelis protestieren gegen Regierung

22.02 Uhr: In Israel haben am Samstagabend Zehntausende Menschen erneut gegen die Regierung und für ein Abkommen zur Freilassung der im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln protestiert. In der Küstenmetropole Tel Aviv skandieren Demonstranten: "Lebendig, lebendig – und nicht in Leichensäcken". Nach Angaben der Organisatoren ist die Demonstration in Tel Aviv die größte seit dem 7. Oktober. Die Nachrichtenseite "ynet" berichtet unter Berufung auf die Organisatoren, in der Stadt protestieren rund 150.000 Menschen gegen die Regierung.

Bei einer Kundgebung in Tel Aviv erinnern viele Menschen auch an den Geburtstag einer entführten Soldatin, die heute in Geiselhaft 20 Jahre alt wird. Viele Demonstranten zeigen Plakate mit dem Gesicht der Israelin. Ihre Eltern forderten in einer Rede ihre Freilassung. Aufnahmen der Organisatoren zeigen die Mutter, wie sie während des Protests in Tel Aviv weinte.

US-Vertreter: Huthi-Angaben über Angriff auf Flugzeugträger sind falsch

20.40 Uhr: Zwei Vertreter der USA dementieren Angaben der jemenitischen Huthi-Milizen über einen angeblichen Angriff auf den US-Flugzeugträger "Dwight D. Eisenhower". "Das ist falsch", sagt einer der beiden Insider, die nicht namentlich genannt werden wollen. Die Huthis hatten zuvor erklärt, sie hätten die "Eisenhower" im Roten Meer erfolgreich angegriffen. Sie hatten keine weiteren Details genannt und sich auch über den Zeitpunkt des angeblichen Angriffs ausgeschwiegen.

Israels Armee äußert sich zu Beschuss eines Lagers im Gazastreifen

18.33 Uhr: Nach einem Israel zugeschriebenen Angriff auf ein Zeltlager mit Binnenflüchtlingen im Gazastreifen prüft die israelische Armee eigenen Angaben zufolge den Vorfall weiter. Einer ersten Untersuchung zufolge gab es keinen direkten Angriff auf eine Einrichtung des Roten Kreuzes, teilt das Militär mit.

Wichtiges Mitglied einer Extremistengruppe im Libanon getötet

16.07 Uhr: Israels Armee hat nach eigenen Angaben einen "zentralen Terroristen" im Libanon getötet. Das Militär teilt mit, den Mann bei einem gezielten Angriff in der Bekaa-Ebene "eliminiert" zu haben. Er soll den Angaben zufolge unter anderem für Waffenlieferungen für die islamistische Hamas und für die Gruppe Al-Dschamaa al-Islamija zuständig gewesen sein.

Israel: Militärische Ziele angegriffen – Hamas meldet Tote

14 Uhr: Im Gebiet Gaza-Stadt hat Israel Ziele angegriffen. Die israelische Armee teilt in einer kurzen Erklärung mit, es seien zwei militärische Einrichtungen der Hamas von Kampfjets angegriffen worden. Nach Angaben der Terrororganisation sind dabei mindestens 42 Menschen getötet worden. Ziel des Beschusses seien das Viertel Al-Tuffah und das Flüchtlingslager Al-Schati gewesen, sagt der Direktor des von der Hamas geführten Medienbüros der Regierung, Ismail al-Thauabta, der Nachrichtenagentur Reuters. In Al-Tuffah seien 18 Menschen getötet worden, in Al-Schati 24.

Israeli im Westjordanland getötet – Militär im Einsatz

11.26 Uhr: Ein Israeli ist nach Angaben des israelischen Militärs in der palästinensischen Stadt Kalkilia im Nordwesten des Westjordanlands erschossen worden. Militäreinheiten seien daraufhin in der Region aktiv geworden und hätten eine Untersuchung gestartet, teilte die Armee mit. Der Hintergrund der Tat war zunächst unklar.

Augenzeugen und palästinensische Medien berichteten, das Opfer sei am Morgen angeschossen und sein Auto in Brand gesetzt worden. Autos aus Israel sind an ihren gelben Nummernschildern zu erkennen. Palästinensische Nummernschilder sind weiß. Die Stadt Kalkilia steht unter der Kontrolle der palästinensischen Autonomiebehörde. Israelis ist die Einreise dorthin grundsätzlich verboten.

Kuba schließt sich Südafrikas Klage gegen Israel vor UN-Gericht an