Die israelische Armee hat eine weitere Hamas-Geisel für tot erklärt. Bei Angriffen im Norden Gazas sollen 13 Menschen gestorben sein. Mehr Informationen im Newsblog.

Ehefrau: Armeechefs hatten Coup gegen Netanjahu geplant

18.27 Uhr: Bei einem Treffen mit den Familien der Hamas-Geiseln hat die Ehefrau des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu schwere Vorwürfe gegen die Spitze des Militärs erhoben. Sara Netanjahu warf den Militärchefs vor, einen Coup gegen ihren Mann geplant zu haben. Das berichten mehrere Medien.

Das Treffen hatte bereits in der vergangenen Woche stattgefunden. Laut den Berichten waren die anwesenden Familien bestürzt über die Äußerungen und betonten, dass das Überleben ihrer Angehörigen am Einsatz der Armee hänge.

Netanjahu betonte, dass ihr Misstrauen nicht der Armee als solcher gelte, blieb aber dabei, dass mehrere Kommandeure Interesse an einem Staatsstreich hätten.

Generalstaatsanwaltschaft fordert sofortigen Einzug von Ultraorthodoxen

18.20 Uhr: Die israelische Generalstaatsanwaltschaft fordert die israelische Armee auf, unverzüglich 3.000 ultraorthodoxe Studenten einzuziehen. Erst am Vormittag hatte der Oberste Gerichtshof entschieden, dass auch aus religiösen Gründen bisher befreite Männer zum Militärdienst verpflichtet sind.

"Der Sicherheitsapparat ist verpflichtet, das Urteil unverzüglich umzusetzen und die wehrpflichtigen Jeschiwa-Studenten einzuziehen", schreibt der stellvertretende Generalstaatsanwalt Gil Limon in einem Schreiben an den Rechtsberater der Armee.

Das Urteil betrifft potenziell etwa 63.000 Studenten, die an sogenannten Jeschiwa, Hochschulen für Tora- und Talmud-Studium, lernen. Die Armee hat allerdings mitgeteilt, dass realistischerweise etwa 3.000 Personen in den kommenden zwölf Monaten einberufen werden.

UN: 96 Prozent der Menschen im Gazastreifen hungern

16.21 Uhr: Laut einem aktuellen Bericht des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen hungern 96 Prozent der Bevölkerung im Gazastreifen. Fast eine halbe Million der 2,2 Millionen Menschen vor Ort seien von katastrophalem Hunger betroffen.

Der Bericht zeigt damit eine leichte Verbesserung im Vergleich zum März auf. Das zeige die Auswirkungen von humanitärem Zugang, so die Autoren. Verstärkte Lebensmittellieferungen in den Norden und die Behandlung von Mangelernährung hätten den schlimmsten Hunger etwas gelindert. Die Lage sei aber weiterhin verzweifelt.

Baerbock: Weitere 19 Millionen Euro für humanitäre Hilfe in Gaza

13.38 Uhr: Deutschland stellt weitere 19 Millionen Euro für humanitäre Hilfe für die Menschen im Gazastreifen zur Verfügung. Unter Lebensgefahr bringe das UN-Palästinenserhilfswerk UNWRA und das Welternährungsprogramm "Mehl und Reis zu hungernden Familien, denn für die Kinder in Gaza ist jede noch so kleine Mahlzeit überlebenswichtig", sagt Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) bei ihrem Besuch in Israel. Jede Kiste medizinisches Material der Weltgesundheitsorganisationen werde helfen, in zerstörten Krankenhäusern im Gazastreifen "wieder ein Minimum an medizinischer Versorgung zu ermöglichen", ergänzt sie.

Mit dem Geld sollen unter anderem Lebensmittelkörbe finanziert werden, die 90 Prozent des täglichen Kalorienbedarfs decken und beispielsweise Mehl, Reis, Zucker, Öl, Kichererbsen und Milchpulver enthalten.

Baerbock hatte am Vormittag mit dem palästinensischen Ministerpräsidenten Mohammed Mustafa in Ramallah im Westjordanland über die künftige Rolle der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) beraten. Die PA könnte aus Sicht Baerbocks in einer Nachkriegsordnung im Gazastreifen eine wichtige Rolle spielen. Im Anschluss kam die Ministerin in Jerusalem mit ihrem Amtskollegen Israel Katz zusammen.

Israel: Wollen Libanon-Konflikt diplomatisch lösen

11.15 Uhr: Israel will die Bemühungen für eine Lösung des Libanon-Konflikts nach den Worten des Sicherheitsberaters von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in den nächsten Wochen verstärken. Vorzugsweise werde dies mit diplomatischen Mitteln gelingen, sagt Zachi Hanegbi in Jerusalem.

Gericht: Israels Wehrpflicht gilt auch für bisher befreite Ultraorthodoxe

10.44 Uhr: Auch ultraorthodoxe Männer müssen zum Wehrdienst in der israelischen Armee verpflichtet werden. Die Entscheidung fiel einstimmig, wie Israels höchstes Gericht mitteilt. Das Urteil gilt als Rückschlag für die rechts-religiöse Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu.

Israel hat weitere Geisel für tot erklärt