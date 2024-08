Der Angriff der Hisbollah galt wohl einem geheimen Militärstützpunkt. Israel ruft 48-stündigen Ausnahmezustand aus. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Nasrallah: Hisbollah-Angriff galt Stützpunkt von Israels Militärgeheimdienst

17.46 Uhr: Die pro-iranische Hisbollah-Miliz hat bei ihrem Großangriff auf Israel am Sonntag nach den Worten ihres Chefs Hassan Nasrallah einen Militärstützpunkt in der Nähe von Tel Aviv attackiert. Das "Hauptziel des Einsatzes" tief im Landesinneren sei der Stützpunkt Glilot gewesen, "die zentrale Basis des israelischen Militärgeheimdienstes", sagt Nasrallah in einer Fernsehansprache. Der Militärstützpunkt Glilot liegt rund 100 Kilometer von der israelisch-libanesischen Grenze entfernt.

Die Hisbollah hatte den Norden Israels nach eigenen Angaben am Morgen mit mehr als 300 Raketen angegriffen. Mit ihrem großangelegten Angriff übe sie Vergeltung für die Tötung ihres Militärchefs, erklärt die libanesische Miliz. Es handele sich um eine "erste Reaktion" auf den Tod von Fuad Schukr, der am 30. Juli bei einem israelischen Luftangriff in Beirut getötet worden war.

Huthi-Miliz gratuliert Hisbollah für Angriff auf Israel

13.27 Uhr: Die Huthi-Miliz im Jemen hat der verbündeten Hisbollah im Libanon zu deren Angriff auf Israel gratuliert. Die Hisbollah habe einen "großen und mutigen Angriff" durchgeführt, teilte das Huthi-Politbüro dem Fernsehsender Al-Masirah zufolge mit. Es handle sich um eine "starke und wirksame Antwort" gegen Israel. Auch ein Angriff aus dem Jemen werde unausweichlich kommen.

Hisbollah-Chef Nasrallah wird Rede nach Angriff auf Israel halten

14.42 Uhr: Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah will nach den Angriffen zwischen der Miliz und Israels Armee erneut zu seinen Anhängern sprechen. Der Hisbollah-Generalsekretär werde am Sonntagabend um 18 Uhr (Ortszeit, 17 Uhr MESZ) eine Rede halten, die im Fernsehen übertragen werde, teilt die Miliz mit.

Israel greift weitere Hisbollah-Stellungen in Südlibanon an

10.44 Uhr: Die israelischen Streitkräfte (IDF) haben nach eigenen Angaben weitere Angriffe auf Raketenabschussrampen der Hisbollah im Süden des Libanon geflogen. "Innerhalb der letzten Stunde hat die IDF mehrere Abschussrampen der Hisbollah in verschiedenen Gebieten im Süden des Libanon angegriffen, um Bedrohungen zu beseitigen", heißt es in einer Erklärung des Militärs.

Hisbollah: "Militäreinsatz für heute beendet"

8.40 Uhr: Die Hisbollah-Miliz hat den ersten Teil ihres Vergeltungsangriffs für die Tötung eines ranghohen Militärkommandeurs nach eigenen Angaben vorerst beendet. "Unser Militäreinsatz für heute ist abgeschlossen", teilte die vom Iran unterstützte Miliz mit. Alle Geschosse seien wie geplant auf israelische Ziele abgefeuert worden.

Israels Geheimdienstchef zu Verhandlungen in Kairo erwartet

8.15 Uhr: Geheimdienstchef David Barnea wird eine israelische Delegation zu den Gesprächen in Kairo über eine Waffenruhe im Gazastreifen leiten. Das berichtet das israelische Armeeradio unter Berufung auf diplomatische Vertreter. In der ägyptischen Hauptstadt haben Sicherheitskreisen zufolge am Donnerstag die Vertreter der USA und Israels neue Gespräche aufgenommen. Ägypten ist zusammen mit den USA und Katar Vermittler in den seit Monaten anhaltenden Verhandlungen über eine Waffenruhe.

Netanjahu: "Wer uns schadet, dem schaden wir"

8.06 Uhr: Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat ein entschlossenes Vorgehen gegen die Hisbollah-Miliz angekündigt. "Wir sind entschlossen, alles zu tun, um unser Land zu verteidigen, die Bewohner des Nordens sicher in ihre Häuser zurückzubringen", sagt er in einer Reaktion auf zuvor verübte Vergeltungsschläge der mit dem Iran verbündeten Miliz. Dabei werde eine einfache Regel befolgt. "Wer uns Schaden zufügt, dem fügen wir Schaden zu", betont Netanjahu.

Insider: Ein Toter bei israelischem Angriff auf Libanon

7.53 Uhr: Bei einem israelischen Luftangriff auf ein Auto in der südlibanesischen Stadt Khiam ist am Sonntag eine Person getötet worden. Das bestätigen Sicherheitskreise der Nachrichtenagentur Reuters.

Weißes Haus: Biden verfolgt Eskalation in Nahost genau

7.38 Uhr: US-Präsident Joe Biden verfolgt die aktuelle Eskalation zwischen Israel und dem Libanon nach Angaben des Weißen Hauses genau. Er sei im Laufe des Samstagabends (Ortszeit) in Kontakt mit seinem Team für Nationale Sicherheit gewesen, sagt ein Sprecher. Ranghohe Vertreter der US-Regierung hielten auf Bidens Anordnung hin laufend Kontakt zu ihren israelischen Amtskollegen. "Wir werden Israels Recht zur Selbstverteidigung weiter unterstützen und wir werden uns weiter für Stabilität in der Region einsetzen", erklärt Sean Savett, ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats im Weißen Haus.

Militär: Rund 100 Kampfjets an Angriff im Libanon beteiligt