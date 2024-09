Zahlung an Melania Trump löst Debatte aus

US-Präsident Joe Biden glaubt weiter an eine diplomatische Lösung. Ein Hisbollah-Kommandeur soll bei israelischen Angriffen getötet worden sein. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Zwei UN-Mitarbeiter bei israelischen Angriffen getötet

16.48 Uhr: Bei den schweren Angriffen Israels im Libanon sind zwei Mitarbeiter des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) getötet worden. Die Organisation sei "entsetzt und zutiefst traurig" über den Tod ihrer Mitarbeiter, teilte das UNHCR mit. Das Wohnhaus einer Kollegin, die seit zwölf Jahren im UN-Büro im Osten des Landes gearbeitet habe, sei von einer israelischen Rakete getroffen worden. Auch ihr jüngster Sohn sei dabei getötet worden.

Der weitere getötete Mitarbeiter habe seit Jahren im Büro in der Küstenstadt Tyros gearbeitet. Das UNHCR äußerte sich "empört über die Tötung unserer Kollegen". Zivilisten müssten zwingend geschützt werden.

Das UNHCR öffnete das erste Büro der Organisation im Libanon in den 1960er-Jahren. Seitdem unterstützt die Organisation dort Flüchtlinge und Vertriebene. Der Libanon hat nach UN-Angaben pro Kopf so viele Flüchtlinge aufgenommen wie kein anderes Land der Welt.

Biden warnt vor "umfassenden Krieg" im Libanon

16.39 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat vor einem "umfassenden Krieg" im Libanon gewarnt. "Niemand hat ein Interesse an einem umfassenden Krieg", sagt der US-Präsident vor der UN-Vollversammlung in New York. "Auch wenn die Situation eskaliert ist, ist eine diplomatische Lösung noch möglich", sagt Biden angesichts des seit Tagen eskalierenden Konflikts zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz im Libanon.

Weiterer Hisbollah-Kommandeur soll bei Angriff getötet worden sein

15:52 Uhr: Bei israelischen Angriffen auf die libanesische Hauptstadt Beirut ist ein Kommandeur der Hisbollah ins Visier der israelischen Luftangriffe geraten. Das meldet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Sicherheitskreise im Libanon.

Ibrahim Kubaisi, führendes Mitglied der Raketendivision der Hisbollah, sei bei dem Angriff getötet worden, heißt es. Das israelische Militär bestätigte bisher, einen gezielten Schlag in Beirut ausgeführt zu haben, ohne jedoch Einzelheiten zu nennen. Der Luftangriff traf ein Gebäude im normalerweise belebten Stadtteil Ghobeiry.

Guterres warnt: Libanon darf kein zweites Gaza werden

15.23 Uhr: UN-Generalsekretär António Guterres warnt vor einer weiteren Eskalation in Nahost. "Das libanesische Volk, das israelische Volk und die Menschen auf der ganzen Welt können es sich nicht leisten, dass der Libanon zu einem zweiten Gaza wird", sagte Guterres zum Auftakt der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York.

Guterres, der mehrfach deutliche Kritik an der Kriegsführung des israelischen Militärs im Gazastreifen geübt hat, befürchtet nun offensichtlich ein ähnliches Vorgehen im Libanon. "Die Geschwindigkeit und das Ausmaß des Tötens und der Zerstörung in Gaza sind in meinen Jahren als Generalsekretär unvergleichbar", sagte Guterres weiter.

