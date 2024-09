Was sagen die Umfragen?

Dahinter liegt die konservative ÖVP des aktuellen Bundeskanzlers Karl Nehammer. In den vergangenen Wochen war die Kanzlerpartei immer näher an die FPÖ herangerückt. Im Mittel liegt Nehammer mit 25 Prozent nur noch knapp dahinter. Beachtet man die statistischen Schwankungsbreiten, darf man mittlerweile also von einem offenen Rennen um den Sieg ausgehen. Die sozialdemokratische SPÖ liegt dagegen mit 21 Prozent auf Rang drei und würde bei weiteren Verlusten auf ein Rekordtief zusteuern.

Die liberalen Neos, die in Deutschland wohl am ehesten mit der FDP vergleichbar sind, dürften aktuell auf 10,5 Prozent kommen, die Grünen auf 8,5 Prozent. Dahinter machen sich noch zwei Kleinstparteien Hoffnung auf einen Einzug ins Parlament: Die satirische Bierpartei des Musikers Dominik Wlazny und die kommunistische KPÖ liegen in der Wählergunst aktuell bei 3 Prozent. Anders als in Deutschland reichen in Österreich allerdings schon 4 Prozent der Stimmen, um in das Parlament einzuziehen. Beiden hatten zuletzt in den Umfragen aber mit Verlusten zu kämpfen.