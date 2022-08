Phänomen Bierpartei: Marco Pogo will Österreichs Präsident werden

Drei Jahre Dauerkrise

Viele wirken gefrustet über die politischen Zustände in ihrer Heimat. Seit der sogenannten Ibiza-Affäre vor drei Jahren befindet sich die österreichische Spitzenpolitik in einer Art Dauerkrise: Seit dem Skandal ist bereits der vierte Bundeskanzler im Amt. Das vor allem in der Corona-Pandemie so bedeutende Gesundheitsministerium wurde seit 2019 von fünf verschiedenen Personen geleitet. Gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz wird bis heute wegen mutmaßlicher Korruption und geschönter Umfragen ermittelt. Und auch der noch immer recht neue Kanzler Karl Nehammer soll so schwer in der Kritik stehen, dass schon über sein Ende als Regierungschef spekuliert wird.