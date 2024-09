In einer israelischen Hafenstadt explodiert eine Drohne. Israel bereitet sich wohl auf eine Bodenoperation im Libanon vor. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Telefonat mit Libanons Regierungschef: Scholz warnt

21.46 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat in einem Telefonat mit dem libanesischen Regierungschef Nadschib Mikati seine Sorge wegen einer möglichen weiteren Eskalation des Konfliktes zwischen Israel und Hisbollah-Miliz geäußert. Scholz unterstrich dabei am Mittwoch die "Gefahr eines regionalen Flächenbrandes", wie Regierungssprecher Steffen Hebestreit mitteilt. Berlin bemühe sich um eine diplomatische Lösung, die eine Waffenruhe und die Berücksichtigung der UN-Resolution 1701 einschließe.

Diese sieht unter anderem vor, dass sich die Hisbollah-Miliz aus dem Grenzgebiet zu Israel zurückzieht. Scholz verwies den Angaben zufolge zudem auf die Verantwortung des Iran für eine Deeskalation der Lage. Der Iran ist mit der Hisbollah verbündet.

Ziel müsse sein, dass die Menschen in Israel und im Libanon in Frieden und Sicherheit leben könnten, sagte der Kanzler nach Angaben seines Sprechers in dem Telefonat. Scholz habe Mikati zudem sein Mitgefühl über das Leid und den Tod von unbeteiligten Zivilisten im Libanon ausgedrückt.

Zwei Drohnen greifen Eilat an

20.22 Uhr: Zwei Drohnen haben die israelische Hafenstadt Eilat angegriffen. Der israelische Armeesprecher Daniel Hagari teilt mit, eine davon sei von einem Raketenschiff abgefangen worden. Die zweite Drohne sei im Hafen eingeschlagen und explodiert. Dabei sei ein Brand ausgebrochen, zwei Menschen seien verletzt worden.

Die Gruppe "Islamischer Widerstand im Irak" erklärte, ihre Kämpfer hätten ein "wichtiges Ziel" in Eilat angegriffen. Details wurden nicht genannt. Sie würden ihre Attacken fortsetzen, hieß es weiter. Bei der Gruppe handelt es sich um einen Zusammenschluss aus Milizen im Irak, die wie die Hisbollah im Libanon und die islamistische Hamas in Gaza vom Iran unterstützt werden

Seit Beginn des Gaza-Kriegs vor fast einem Jahr kommt es immer wieder zu Angriffen der sogenannten "Widerstandsachse" von Verbündeten des Irans auf Israel. Darunter sind Milizen im Irak sowie die Huthi-Rebellen im Jemen.

Zypern auf Evakuierungen aus dem Libanon vorbereitet

17.44 Uhr: Die Republik Zypern ist bereit, mögliche Evakuierungen von Bürgern aus EU-Ländern und anderen Staaten im Falle einer weiteren militärischen Eskalation im Libanon zu unterstützen. Die Vorbereitungen liefen auf Hochtouren, sagt der zyprische Regierungssprecher Giannis Antoniou der Deutschen Presse-Agentur.

Zypern dient immer wieder als Drehscheibe für Hilfs- und Evakuierungsaktionen im Falle von Krisen im Nahen Osten. Es ist das EU-Land, das geografisch am nächsten liegt. Wie es aus Regierungskreisen in Nikosia hieß, könnten Fähren eingesetzt werden, falls der Flughafen in Beirut schließen müsse. Die Ausreisewilligen würden dann aus dem Libanon in die Hafenstädte Limassol oder Larnaka gebracht. Auf diesen Routen konnten seit Beginn des Gaza-Kriegs bereits mehrmals Menschen in Sicherheit gebracht werden.

Der Evakuierungsplan mit dem Namen "Hestia" ist detailliert ausgearbeitet. Er sieht vor, dass Flüchtende vorübergehend in Zelten, Schulen und Hotels untergebracht werden, bis sie in ihre Heimatländer weiterfliegen, heißt es aus Kreisen des Außenministeriums in Nikosia.

Armee-Chef: Israel bereitet möglichen Einmarsch in Libanon vor