Es ist der erste Angriff auf das größte palästinensische Flüchtlingslager im Libanon seit Beginn der grenzüberschreitenden Kämpfe zwischen der Hisbollah und Israel vor fast einem Jahr. Die Al-Aksa-Brigaden sind der militärische Arm der gemäßigten Fatah von Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas.

Medien: Syrische Luftabwehr fängt "feindliche Ziele" über Damaskus ab

1.47 Uhr: Die syrische Luftabwehr fängt nach Angaben staatlicher Medien "feindliche Ziele" in der Nähe der Hauptstadt Damaskus ab. Bewohner der Metropole berichten zuvor von einer Explosion. Einzelheiten zum Ursprung und Ausmaß des mutmaßlichen Angriffs sind bislang nicht bekannt. In der Vergangenheit hat Syrien wiederholt israelische Angriffe auf sein Territorium gemeldet, die sich gegen iranische Stellungen und Waffenlieferungen an die Hisbollah richten sollen.

Militärkreise: Raketenangriff auf US-Stützpunkt in Bagdad

1.39 Uhr: Auf einen Militärstützpunkt in der Nähe des internationalen Flughafens von Bagdad, auf dem auch US-Truppen stationiert sind, sind mindestens zwei Raketen abgefeuert worden. Das teilen zwei irakische Militärvertreter mit. Die Flugabwehr habe die Raketen abgefangen. Eine erste Untersuchung habe ergeben, dass insgesamt drei Raketen abgefeuert worden seien. Eine sei in der Nähe von Gebäuden der irakischen Anti-Terror-Einheiten eingeschlagen und habe Schäden verursacht und einige Fahrzeuge in Brand gesetzt. Berichte über Verletzte liegen zunächst nicht vor.

Israel startet Bodenoffensive gegen Hisbollah im Libanon

1.18 Uhr: Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben einen "begrenzten und gezielten" Bodeneinsatz gegen die pro-iranische Hisbollah im Südlibanon gestartet. Die von Luftangriffen und Artillerie unterstützten Angriffe hätten "vor ein paar Stunden" begonnen, erklärte die israelische Armee am Dienstag. Sie basierten demnach "auf der Grundlage präziser Informationen" und richteten sich "gegen terroristische Ziele und Infrastrukturen der Hisbollah". Weiter hieß es, diese Ziele würden sich "in Dörfern nahe der Grenze" zu Israel befinden. Hier lesen Sie mehr.

Hisbollah: Israelische Soldaten nahe der Grenze angegriffen

0.25 Uhr: Die Hisbollah-Miliz im Libanon hat nahe der südlichen Grenze nach eigener Darstellung israelische Soldaten angegriffen. Diese hätten sich auf israelischer Seite in Obsthainen nahe der Grenze bewegt, teilte die Hisbollah am Abend mit. Infolge der Angriffe habe es auf israelischer Seite auch Opfer gegeben. Zu unbestätigten Berichten, dass einige israelische Soldaten bereits in den Libanon vorgedrungen sein könnten, äußerte sich die Miliz nicht.