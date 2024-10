Hisbollah: "Kein Platz für Israel in unserer Region"

10.40 Uhr: Die libanesische Hisbollah hat Israel zum Jahrestag des Hamas-Terrorangriffs vom 7. Oktober erneut das Existenzrecht abgesprochen. Es gebe keinen Platz für Israel "in unserer Region und in unserer sozialen, kulturellen und menschlichen Struktur", erklärt die Terrororganisation. Die islamistische Hamas, die wie die Hisbollah vom Iran unterstützt wird, habe mit dem Angriff auf Israel vom 7. Oktober 2023 einen "heroischen Einsatz" geleistet, der "historische Auswirkungen und strategische Folgen" für den Nahen Osten haben werde.

Hamas-Raketenangriff auf Tel Aviv: Luftalarm in Zentralisrael

10.08 Uhr: Die Hamas hat am Jahrestag ihres Angriffs auf Israel nach eigenen Angaben Tel Aviv mit Raketen beschossen. Es seien mehrere Raketen auf die zweitgrößte israelische Stadt abgefeuert worden, teilt der bewaffnete Arm der radikal-islamischen Palästinenser-Organisation mit. Das israelische Militär erklärt, dass in Tel Aviv und im gesamten Zentrum des Landes Luftalarm herrscht.

Israels Präsident: Helft uns im Kampf für eine freie Welt

9.58 Uhr: Israels Präsident Izchak Herzog hat am ersten Jahrestag des Hamas-Massakers in Israel an die Welt appelliert, das Land im Kampf gegen seine Feinde zu unterstützen. "Es ist eine Narbe an der Menschheit, eine Narbe am Angesicht der Erde", sagt er am Ort des Nova-Musikfestivals nahe der Gaza-Grenze, wo Terroristen der Hamas und anderer extremistischer Gruppen vor genau einem Jahr eines ihrer Massaker verübt hatten.